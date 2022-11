Câmeras de segurança flagraram o momento do furto - Reprodução/Polícia Civil

Câmeras de segurança flagraram o momento do furtoReprodução/Polícia Civil

Publicado 03/11/2022 10:05 | Atualizado 03/11/2022 11:00

O diretor de uma escola pública foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará, nesta quarta-feira, 2, por furtar a mantimentos que seriam usados para alimentação de crianças da instituição que dirige. O caso ocorreu na Escola de Tempo Integral Assis Bezerra, no município de Quixeramobim.

Em nota, a polícia informou que "com base no que foi colhido pelos investigadores, que apuravam o caso há cerca de quatro meses, o diretor da instituição frequentava as dependências do colégio aos finais de semana e feriados para subtrair os alimentos".



Ainda de acordo com a corporação, o suspeito, de 44 anos, foi flagrado com os alimentos por policiais civis e recebeu voz de prisão. Segundo os agentes, o servidor não reagiu e foi conduzido à Delegacia Municipal de Quixeramobim.

Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelo crime de peculato-furto. A autuação por peculato tem como objetivo punir o funcionário público que, em razão do cargo, tem a posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício próprio ou de terceiros. Carnes, ovos, pães e leite foram apreendidos pelos investigadores.

Nas imagens, flagradas pelas câmeras de segurança, é possível ver o homem entrando na cozinha, saindo dela com uma carga de comida nas costas e passando pelo portão. Ele deixa os alimentos do lado de fora e volta para buscar mais mantimentos dentro do colégio por algumas vezes.

A Polícia Civil afirmou que "as diligências e oitivas permanecem com foco em elucidar todos os detalhes sobre o crime".