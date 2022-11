Bloqueios em rodovias federais caem para 34 segundo PRF - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 03/11/2022 22:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou no início da noite desta quinta-feira que o número de interdições e bloqueios nas rodovias federais caíram para 34: são 33 rodovias com o fluxo parcialmente interditado e um com bloqueio total. No final da manhã de hoje, esse número era 73 (60 parciais e 13 totais).

As interdições parciais ativas ocorrem nos estados: Amazonas (2), Minas Gerais (2), Mato Grosso (7), Mato Grosso do Sul (1), Pará (7), Rio Grande do Norte (1), Rondônia (8), Rio Grande do Sul (2), São Paulo (1), Santa Catarina (2). No Paraná há um bloqueio total ativo de acordo com a corporação.

Segundo a PRF, até o momento, foram desfeitos 931 interdições ou bloqueios nas estradas federais.