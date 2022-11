Farmácias de todo país enfrentam falta de medicamentos, revela levantamento do CFF - Reprodução de Internet

A pesquisa, realizada por meio de formulário e respondida de forma voluntária, indicou também a falta de mucolíticos (81,2% dos relatos), dos anti-histamínicos (76%), dos analgésicos (70%) e de outras classes de medicamentos, citada por 65,1% dos farmacêuticos. Segundo o CFF, a falta de medicamentos usados no tratamento de infecções respiratórias, como amoxicilina, acetilcisteína, ambroxol e dipirona coincidiu com o período de inverno, o que causou transtornos aos pacientes e profissionais de saúde.



Escassez de mercado, alta demanda não esperada, problemas com fornecedores e preços altos impraticáveis foram alguns dos motivos citados para a falta dos medicamentos nas prateleiras de farmácias. Questionados sobre que providências foram tomadas para contornar o problema, a maioria dos farmacêuticos (70%) disse não conseguir encontrar uma solução. O restante dos profissionais citou medidas como limitar a quantidade adquirida por paciente, solicitar retorno ao médico, tentar a substituição de medicamentos e reforçar o pedido aos fornecedores, entre outros.



Administrar o estoque de medicamentos de farmácias de unidades de saúde e de estabelecimentos particulares é uma das principais responsabilidade de farmacêuticos. Para quem atua em drogarias, as responsabilidades se ampliam de acordo com a demanda dos clientes, como explica a farmacêutica clínica Raíza Cintra Conceição Fermino.



'Na drogaria, nosso papel vai muito além de pegar o medicamento na prateleira e colocar na cesta do cliente. Nós somos, por exemplo, os últimos profissionais que podem ser barreiras de erros, pois durante a dispensação podemos perceber erros de medicação, possíveis interações entre os medicamentos. Também podemos orientar o paciente quanto ao uso e tirar as dúvidas sobre possíveis efeitos adversos', esclarece.



'Hoje as drogarias são consideradas um estabelecimento de saúde, onde é vendido não somente medicamentos, mas também informações e outros serviços, como por exemplo, aferição de pressão arterial, aferição da glicemia capilar (medição da diabetes)', diz ela, acrescentando que os farmacêuticos são autorizados a fazer a aplicação de alguns medicamentos injetáveis, desde que o cliente apresente receita médica.



Outro serviço que as drogarias também são legalmente aptas a oferecer é a perfuração de lóbulo de recém-nascidos, crianças e adultos. Com oito anos atuando em drogarias, Raíza Fermino ressalta que muitos estabelecimentos possuem até mesmo consultórios dentro das unidades, onde são realizadas consultas e orientações gerais aos clientes.



'Sendo grande ou pequena, segundo a lei, a drogaria precisa ter um farmacêutico como responsável técnico. A presença do profissional também assegura um atendimento mais seguro e eficaz para a população da região onde está localizada, trazendo um relacionamento de confiança entre o estabelecimento e a comunidade', ressalta.



Os medicamentos que mais faltaram nos últimos meses



Realizada entre os dias 20 de julho e 6 de setembro de 2022, e divulgada em 1º de novembro, o levantamento do CFF mostrou que os medicamentos que mais faltaram nas farmácias do país, de acordo com cada classe relatada por farmacêuticos, foram:



Antimicrobianos: Amicacina, Ceftriaxona, Levofloxacino, Amoxicilina, Cefuroxima, Meropeném, Amoxicilina + clavulanato Ciprofloxacino, Metronidazol, Axetilcefuroxima, Claritromicina, Nitrofurantoína, Azitromicina, Doxiciclina, Piperacilina + tazobactam, Cefaclor, Imipeném, Sulfametoxazol + trimetoprima e Cefalexina.



Mucolíticos: Acebrofilina, Cloridrato de ambroxol, Guaifenesina, Acetilcisteína, Cloridrato de bromexina, Hedera Helix, Carbocisteína, Dropropizina, Levodropropizina e Cloperastina. Nesta categoria, farmacêuticos citaram mucolíticos ou antitussígenos.



Anti-histamínicos: Bilastina, Dexclorfeniramina + betametasona, Loratadina, Cetirizina, Difenidramina, Prednisolona, Desloratadina, Fexofenadina, Prednisona, Dexametasona, Hidroxizina, Prometazina, Dexclorfeniramina, Levocetirizina.



Analgésicos: Ácido acetilsalicílico, Ibuprofeno, Paracetamol, Dipirona, Morfina e Trometamol cetorolaco.



Além desses, também foi visto a falta de fármacos como auxiliares para anestesia, antidepressivos, eletrólitos, anestésicos locais, antidiabéticos Inibidores de bomba de prótons, ansiolíticos, antieméticos, meio de contraste, anti-hipertensivos, antigripais, pastilhas para garganta, anticoncepcionais, broncodilatadores, soluções de grande volume, anticonvulsivantes, corticoides e soro fisiológico