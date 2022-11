Morre o cantor e ator Rolando Boldrin aos 86 anos - Reprodução/TV Cultura

Publicado 09/11/2022 17:49 | Atualizado 09/11/2022 18:46

Rio - O cantor e ator Rolando Boldrin morreu, nesta quarta-feira, aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do artista à TV Cultura, canal onde ele apresentava semanalmente o programa "Sr. Brasil" há 17 anos. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o horário ainda não foi informado.

Em junho deste ano, Boldrin conversou com o DIA sobre a homenagem do grupo Casuarina no álbum 'O Samba Está na Moda', em que a banda resgatou sucessos da discografia do cantor. "Estar do lado desse grupo jovem, e ainda com interpretações de músicas minhas, é prazer dobrado", declarou Rolando, que também participou do disco. "É o famoso tributo do qual a gente não tem como não sentir orgulho. Sempre é emocionante", acrescentou ele, na ocasião.

Rolando Boldrin nasceu em 22 de outubro, na cidade de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Aos 12 anos, iniciou sua carreira musical ao formar a dupla Boy e Formiga com o irmão, Leili. Seu primeiro disco solo chegou apenas em 1974. Ficou conhecido como um dos representantes do cancioneiro caipira no Brasil.

Na juventude, se mudou para a capital paulista e passou por profissões como frentista e garçom, antes de ingressar na Rádio e TV Tupi, como radioator e figurante, em 1958. Começou a ganhar destaque na emissora onde trabalhou até 1966, em um primeiro momento. Depois de passagens pela Record e Excelsior, retornou ao canal paulista, onde participou da primeira versão da novela "A Viagem" (1975).

Seu primeiro papel no cinema foi em "Doramundo", de 1978, dirigido por João Batista de Andrade. Em 1999, integrou o elenco de "O Tronco", ao lado de Antônio Fagundes e Letícia Sabatella. Mais recentemente, esteve em "O Filme da Minha Vida" (2017), longa dirigido por Selton Mello.

Entre 1981 e 1984, comandou o programa "Som Brasil", na TV Globo, onde estreou como apresentador. Depois, retornou à telinha com "Empório Brasileiro", na Band, seguido pelo "Empório Brasil", no SBT, além do "Estação Brasil", exibido pela TV Gazeta. Em 2005, lançou o "Sr. Brasil", na TV Cultura, com o objetivo de dar destaque para as manifestações culturais brasileiras, apresentando ao público artistas pouco conhecidos.