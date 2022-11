Show de Nattanzinho e Xand Avião termina em tiroteio no Piauí - Reprodução de vídeo

Show de Nattanzinho e Xand Avião termina em tiroteio no PiauíReprodução de vídeo

Publicado 12/11/2022 13:36

Rio - O público que marcou presença nos shows de Nattanzinho e Xand Avião, no Comércio Esporte Clube, em Floriano, no Piauí, viveu momentos de terror, na madrugada deste sábado. Um tiroteio aconteceu no local e deixou um homem morto e nove pessoas feridas. Ainda não se sabe o que teria motivado a confusão. A Polícia Civil do estado investiga o caso. Os artistas passam bem.

fotogaleria

Em imagens divulgadas nas redes sociais, o cantor Nattanzinho, do hit "Tem Cabaré Essa Noite", aparece no chão do camarim no momento dos tiros. No Instagram, o artista falou sobre o ocorrido. "Graças a Deus eu nem subi no palco. Antes de subir, já ouvi o tiroteio", afirmou. Até o momento, Xand não se pronunciou em relação ao caso.



Veja os vídeos: