Clientes se estapearam por causa da desorganização das filas gigantescas que se formaram no Shopping Vila OlímpiaReproduçao: redes sociais

Publicado 12/11/2022 20:05 | Atualizado 12/11/2022 20:10

O que era para ser a "festa" de inauguração da primeira loja física em formato pop-up — ou seja, uma loja temporária — da Shein, no Brasil, se transformou em uma confusão neste sábado, 12, em São Paulo. Em vídeos que circulam nas redes sociais, clientes do e-commerce chinês que esperavam para conhecer a unidade acabaram se estapeando por causa da desorganização das filas gigantescas que se formaram no Shopping Vila Olímpia, onde a loja temporária foi montada.