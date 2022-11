Especialistas alertam para a importância da prevenção e do tratamento precoce da diabetes - Divulgação

Publicado 13/11/2022 13:04

Fome e sede frequentes, vontade de urinar, fraqueza e cansaço estão entre os principais sintomas das pessoas com diabetes. Segundo especialistas, nesta segunda, 14, Dia Mundial da Diabetes, é fundamental o foco na prevenção e o diagnóstico precoce para que os tratamentos sejam mais eficientes.



A doença não é restrita a idosos ou mesmo adultos. Inclusive, na infância são necessários cuidados especiais. Isso porque tem chamado atenção dos profissionais de saúde os casos de obesidade infantil, relacionados à falta de atividades físicas e aos maus hábitos alimentares.



O consumo exagerado de açúcar correlacionado a outros fatores, entre eles o estilo de vida e o histórico familiar, pode trazer sérios danos à saúde, como câncer e diabetes tipo 2, o diabetes mellitus.



Especialistas explicam que o diabetes ocorre quando o pâncreas não produz suficientemente o hormônio insulina. Esse hormônio é que auxilia o organismo a transformar o açúcar (ou glicose) em energia.

Durante a pandemia de covid-19, os especialistas chamaram a atenção para as relações entre a doença e a diabetes. Inclusive, há o fato do relaxamento da prevenção e dos tratamentos em vista de que as pessoas passava mais tempo dentro de casa.



Entre os riscos da doença, segundo o cirurgião vascular Alexandre Coutinho em entrevista à Rádio Nacional da Amazônia, está a possibilidade de amputamento de membros.



O especialista disse que aumentou esse tipo de procedimento entre 2012 e 2021, principalmente durante a pandemia. A cada hora, três pessoas sofrem amputação de pernas ou pés no Brasil.



Ele chamou a atenção para os sinais de alerta, como formigamento nos pés, falta de sensibilidade e lesão por corte ou outro ferimento.

O Brasil se tornou o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina (15,7 milhões de pessoas adultas com esta condição). A estimativa é que, até 2045, a doença alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros.