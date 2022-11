Postagem engana sobre notícia-crime contra o ministro da Defesa no STF - Arte/Comprova

Publicado 16/11/2022 15:42

Brasil -É enganoso tuíte que alega que o Supremo Tribunal Federal (STF) “desafiou” as Forças Armadas pelo fato de o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se tornar alvo de uma notícia-crime no tribunal no contexto do relatório de auditoria das urnas feito pela pasta. A ação no STF é real, mas foi movida pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO). A petição foi distribuída, no dia 11 de novembro, ao ministro André Mendonça, e está pendente de decisão.*

Onde foi publicado: Twitter.



Conclusão do Comprova: Tuíte engana ao atribuir ao STF a apresentação de uma notícia-crime contra o ministro Paulo Sérgio Nogueira. A ação está no STF, mas é de autoria do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), datada do dia 10 de novembro, como noticiaram o



O deputado alega que a divulgação do relatório de fiscalização das urnas por parte das Forças Armadas estimulou “especulações golpistas”, e pede que o caso seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Federal para investigação.



A petição



Sendo assim, a notícia-crime não é uma proposição do STF, como tenta fazer crer o responsável pelo post verificado, ao concluir o tuíte com a frase: “O STF desafiou de vez as Forças Armadas!”.



, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até a tarde de terça-feira, 15 de novembro, o tuíte verificado tinha 3,5 mil retuítes e 14 mil curtidas.



O que diz o responsável pela publicação: A conta do criador do conteúdo verificado no Twitter não aceita mensagem direta. O Comprova então encontrou um perfil associado no Facebook e tentou contato, mas não houve retorno até o fechamento desta checagem.



Como verificamos: Procuramos a matéria do site



Notícia-crime é de autoria de deputado

Denúncia está sob análise no STF







No mesmo dia, o caso foi



O que é uma notícia-crime

Vaz entrou com a notícia-crime na quinta-feira, 10 de novembro. A ação chegou ao STF no dia seguinte, como reportado no site oficial do tribunal No mesmo dia, o caso foi distribuído ao ministro André Mendonça . Os autos se encontram conclusos ao relator, ou seja, estão à disposição de Mendonça e aguardam manifestação do ministro.





Relatório das Forças Armadas

Segundo o glossário do Conselho Nacional do Ministério Público, a notícia-crime é o fato criminoso que chega ao conhecimento da autoridade competente para investigá-lo. Como mostrou o Estadão em reportagem recente, o aviso pode ser protocolado por qualquer cidadão, que pode informar às autoridades que existe um crime sendo praticado.

*Conteúdo investigado por O DIA e Crusoé. E verificado por Estado de Minas, NSC Comunicação, CBN Cuiabá, Estadão e A Gazeta.