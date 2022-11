Aras ouviu relatos de procuradores que acompanham os bloqueios em estradas - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Aras ouviu relatos de procuradores que acompanham os bloqueios em estradas Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 21/11/2022 18:10

Engrossando o pedido da Procuradoria da República em Mato Grosso e do Ministério Público do Estado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu oficiar o governo de MT para que requisite apoio da Força Nacional visando à liberação de rodovias tomadas por atos antidemocráticas.

O chefe do Ministério Público Federal compartilhou a informação nesta segunda-feira, 21, após ligar para o ministro da Justiça Anderson Torres e se reunir com a Comissão Permanente de Atuação Coordenada para a Prevenção e Resolução de Crises e Conflitos (Cpac), em Brasília.

A reunião da Cpac foi marcada por relatos de procuradores que acompanham os bloqueios em estradas do Pará, Paraná e Rondônia e de Mato Grosso, narrando inclusive casos de violência.

Em Mato Grosso, manifestantes tentaram explodir uma ponte no município de Pontes e Lacerda e atiraram contra agentes públicos federais no município de Sinop. Na noite deste sábado, 19, um grupo armado também atacou e incendiou uma base da concessionária Rota do Oeste, na BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

Segundo a PGR, Aras repassou as informações para Torres, destacando a situação de Mato Grosso. "O ministro nos assegurou que, mais uma vez, vai instar o governador do Estado para que solicite apoio da Força Nacional que está disponível para ajudar a desobstruir as rodovias', pontuou.

Já em relação a Rondônia, os procuradores informaram a Aras que há ‘pontos isolados’ de manifestações. O governo do Estado já pediu apoio da Força Nacional, que foi atendido pelo Ministério da Justiça. "Em contato há pouco, com o ministro (Anderson Torres), ele nos informou que vai mandar reforçar imediatamente o contingente em Rondônia", frisou Aras.