Eva Cristina Dias morreu nesta segunda-feira após disparo acidental de arma Reprodução/Facebook

Publicado 21/11/2022 20:32

São Paulo - Uma mulher de 36 anos morreu, nesta segunda-feira (21), após atirar acidentalmente contra a própria cabeça em São Paulo. A Polícia Militar apurou que Eva Cristina Dias fazia uma foto segurando uma pistola no momento do disparo. O caso é investigado pela Delegacia Seccional de Polícia de Araras.

O boletim de ocorrência aponta que o caso aconteceu no domingo (20), no Jardim José Ometto. Os policiais foram chamados e encontraram a vítima com um ferimento grave na cabeça. Ela chegou a ser levada para o pronto-socorro da cidade, mas morreu nesta manhã.

A pistola taurus calibre 9mm pertence a um homem de 30 anos que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. No entanto, ele apresentou a documentação da arma, comprovou ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e foi liberado após pagar a fiança de R$ 3 mil.

Foi o dono do armamento que contou à polícia que a vítima segurava a pistola para fazer uma foto. O caso foi registrado como porte ilegal de arma, lesão corporal e homicídio culposo.