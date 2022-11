Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Allan dos Santos teve o passaporte cancelado pelo Itamaraty por ordem do STF - Divulgação

Publicado 21/11/2022 19:18

Brasília - Considerado foragido pela Justiça brasileira, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos está com o cerco cada fechado. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta segunda-feira, 21, o cancelamento do passaporte do jornalista, que mora nos Estados Unidos desde 2021. A decisão foi revelada pelo site 'Metrópoles'.

"O Ministério das Relações Exteriores recebeu ofício do STF determinando o cancelamento do passaporte em questão. O MRE não comenta casos concretos de cooperação jurídica em andamento", diz o comunicado.

Criador do portal de notícias 'Terça Livre', o blogueiro é um apontado como integrante de milícias digitais investigadas pelo STF. Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos. Um deles apura a propagação de fake news e outro investiga a sua atuação a ataques aos ministros da Corte.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o blogueiro explorou a proximidade com os filhos do presidente e ganhou projeção ao longo da campanha presidencial de 2018. Ele teve seus perfis em redes sociais derrubados por ordem do STF e já foi alvo de pedido de extradição.

Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão preventiva de Allan dos Santos. Alertado pelo clã Bolsonaro, ele deixou o Brasil em julho. Como ingressou nos Estados Unidos com visto de turista vencido, ele terá dificuldades para viajar e para acessar serviços no exterior. Sem um passaporte válido, o blogueiro bolsonarista corre o risco de ser deportado, caso seja flagrado por autoridades americanas,