Transição na área da Defesa terá ex-comandantes das Forças ArmadasDivulgação / PT

Publicado 23/11/2022 21:50

O coordenador dos grupos técnicos da transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quarta-feira (23) que o grupo de Defesa deve ser composto também por ex-comandantes das Forças Armadas. A equipe será anunciada até sexta-feira (25).



"Em relação às Forças Armadas, tivemos contato com vários militares da alta hierarquia das Forças Armadas. Estamos em processo de constituição de um grupo de trabalho, que vai constar alguns ex-comandantes das forças e outras lideranças importantes, principalmente aquelas que têm compromisso. Um Exército, uma Marinha e uma Aeronáutica profissional, republicano, que respeita o Estado Democrático de Direito, profissionalizado, desideologizado e não partidarizado, que é o que nos interessa. A exemplo do que o governador mencionou sobre Polícia Militar, isso vale para todos profissionais do Estado brasileiro, especialmente aqueles que são armados", disse Mercadante durante coletiva de imprensa do grupo de Justiça e Segurança Pública.

A demora para a divulgação dos nomes na área da Defesa tem sido alvo de questionamentos, principalmente pelas Forças Armadas terem oficiais alinhados ao atual governo de Jair Bolsonaro (PL).



Lula e as Forças Armadas



Durante reunião com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa em Lisboa na semana passada, Lula afirmou que "nunca teve problemas em conviver com as Forças Armadas".



"Nunca tive problema de conviver com as Forças Armadas. Nunca tive problema com nenhum militar. O comando das Forças Armadas está muito tranquilo, me conhece e no momento certo vou indicar quem será comandante da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Nunca pensei em ter problema e não acredito que eu tenha", disse o presidente eleito.

O petista disse que iria decidir sobre a composição da área da Defesa ainda nesta semana.



"Não tenho receio e as coisas são criadas a seu tempo. A partir de semana que vem vou assumir coordenação e criar grupos de transição que precisam ser criados. Nunca tive problemas de conviver com as forças armadas. Recuperamos o poder de alimentação dos nossos soldados. Porque soldado sem comer não vale nada. Nunca tive problema com militar nos meus governos", afirmou Lula.