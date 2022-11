Publicado 24/11/2022 18:25

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e membros do governo de transição assistem à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O Brasil joga contra a Sérvia nesta quinta-feira (24).



Alckmin chegou ao teatro depois que o jogo já tinha começado. A partida estava ainda no zero a zero e ele aproveitou para dar seu palpite: 2 a 1 para o Brasil.

O jogo está sendo transmitido em um telão instalado em um dos auditórios do CCBB. Todos os integrantes do governo de transição foram convidados a assistir ao jogo no teatro.



O vice eleito está acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os senadores Randolfe Rodrigues e Eliziane Gama, os deputados Ariel Machado, Wolney Queiroz e Paulo Teixeira, além de outros políticos que integram as equipes de transição.



No Twitter, Alckmin publicou uma foto ao lado de Gleisi Hoffman e escreveu: "Na torcida. Vamos Brasil!".

Mais cedo, um grupo antibomba da Polícia Federal realizou uma varredura na sede do CCBB . A inspeção foi realizada com a ajuda de cães farejadores. Toda a estrutura de 327 lugares foi checada e não foi identificada nenhuma ameça. O procedimento se tornou padrão após as eleições e é executado antes de compromissos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alckmin.



A presença de Lula também era esperada em Brasília, mas ele precisou ficar em São Paulo para se recuperar de um procedimento cirúrgico. O presidente eleito acompanha o jogo da seleção brasileira em casa na companhia da futura primeira-dama, Janja da Silva.