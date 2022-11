Lula quer selar paz com Renan Calheiros - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Lula quer selar paz com Renan CalheirosFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 28/11/2022 21:16

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai pedir para o senador Renan Calheiros (MDB) maior empenho no Senado para que a PEC da Transição seja aprovada. Na avaliação do petista, seu aliado na Casa tem grande articulação para fazer com que o projeto saía do papel. Ele se reunirá com o emedebista nesta semana.



Segundo apurou o Portal iG, Lula tem sentido maior facilidade nas negociações da PEC com a Câmara dos Deputados. Como o PT e o PSB apoiarão a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Casa, o governo eleito tem visto um diálogo mais fluído com os parlamentares.

No entanto, diferente do que se pensou inicialmente, são os senadores que estão sendo mais resistentes em relação ao projeto. O entendimento é que o Senado não quer dar um cheque em branco ao PT. Além disso, os senadores entendem que podem negociar melhor com o Partido dos Trabalhadores em um projeto futuro sobre o mesmo tema.



Lula percebeu que precisará ser mais incisivo nas negociações. O presidente eleito tem o apoio da segunda maior bancada do Senado, o PSD. Agora quer que o MDB esteja no mesmo ritmo e costure acordos para que o projeto saía do papel e dê maior poder ao futuro governo.



Por isso o Partido dos Trabalhadores marcou um encontro com Renan Calheiros e outras lideranças do MDB para solicitar maior participação dos emedebistas nas conversas.



Renan Calheiros irá apresentar sua insatisfação

Renan Calheiros foi uma das primeiras lideranças que manifestou apoio a Lula durante a pré-candidatura. O senador trabalhou pesado para que o MDB estivesse com o PT já no primeiro turno, mas não obteve sucesso.



Renan considera que foi peça importante para a construção da frente ampla que elegeu Lula. No entanto, na avaliação do senador, acabou ficando de lado nas negociações da PEC.

A maior irritação foi a aproximação do PT com Arthur Lira. Calheiros sempre foi contra essa aproximação e tentou viabilizar a candidatura de Luciano Bivar (União Brasil), mas sem sucesso.



Agora a ideia é que todos os pingos sejam colocados nos I’s e o pequeno atrito tenha um ponto final.