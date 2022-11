Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Catar entregar pen drive sobre 'situação do Brasil' - Reprodução/Twitter

Publicado 29/11/2022 18:42 | Atualizado 29/11/2022 19:02

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira, 29, alegando que foi ao Catar entregar pen drives sobre a "situação do Brasil". Na gravação, ele ainda diz que no país asiático não se fala "só sobre Copa do Mundo" e que a Fifa tem mais membros que as Nações Unidas.

Eduardo publicou o vídeo em resposta a críticas que recebeu após aparecer nas arquibancadas durante o jogo da seleção brasileira contra a seleção da Suíça, na segunda-feira (28).

Crédito: Reprodução/ Twitter#Politica #ODia pic.twitter.com/A0oC8JBnVR — Jornal O Dia (@jornalodia) November 29, 2022

O deputado foi filmado pelas câmeras da transmissão oficial da Fifa no momento em que posava para fotos no intervalo da partida. Ele estava com outras pessoas e a mulher, Heloísa Bolsonaro.

"Nesses pen drives aqui tem videos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que vocês não creiam que aqui só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para vocês que a Fifa tem mais membros que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", disse Eduardo.

O parlamentar também quis chamar a atenção dos internautas sobre a "importância da comunicação internacional".



"Não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos?", questionou.

Repercussão

Após o deputado Eduardo Bolsonaro ser filmado pelas câmeras da transmissão oficial da Fifa na partida entre a seleção brasileira e a a seleção da Suíça, na segunda-feira, 28, no Catar, internautas brasileiros fizeram diversos memes ironizando a ida do parlamentar ao país asiático enquanto apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão acampando em frente aos quartéis.

GENTE ONDE É QUE FICA ESSE QUARTEL QUE O EDUARDO BOLSONARO TÁ? pic.twitter.com/AwH4aeD2Yf — tesoureiro (@tesoureiros) November 28, 2022

O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar pic.twitter.com/9gqde6WS3E — William De Lucca (@delucca) November 28, 2022