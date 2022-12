Próximo concurso será realizado no sábado, 3 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Próximo concurso será realizado no sábado, 3 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/12/2022 08:27 | Atualizado 01/12/2022 08:28

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.544 da Mega-Sena, cujo prêmio na faixa principal estava estimado em R$ 65 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira, 30, em São Paulo. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 25 – 38 – 45 – 53 – 55 – 56.

A quina registrou 71 apostas vencedoras, cada uma vai pagar um prêmio de R$ 61.889,52. Já a quadra teve 6.119 ganhadores. Eles vão receber individualmente R$ 1.025,88.

De acordo com a Caixa, o próximo concurso, 2.545, que será realizado no sábado, 3, vai pagar R$ 100 milhões.