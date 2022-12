O idoso estava internado no Hospital Estadual Centro-Norte - Reprodução/SES-GO

Publicado 01/12/2022 10:16 | Atualizado 01/12/2022 12:03

Um idoso de 62 anos foi dado como morto, mesmo estando vivo, em um hospital no município de Uruaçu, em Goiás, na noite desta segunda-feira (29). José Ribeiro da Silva chegou a ser levado para uma funerária em um saco para cadáver, mas foi encontrado com vida após cinco horas.

De acordo com a família, eles foram informados da morte de José por volta das 20h pelo Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), também conhecido como Hospital Estadual de Uruaçu, onde ele estava internado. O idoso já havia até sido levado para uma funerária na cidade de Rialma, porém, cerca de cinco horas depois, a irmã, Aparecida Ribeiro, recebeu uma ligação, informando que ele estava vivo.

José faz tratamento contra um câncer na garganta desde fevereiro deste ano e foi internado no último dia 23 no HCN. Ao jornal "O Popular", de Goiás, Aparecida contou que o irmão, que se alimenta por sonda, após ter passado por uma traqueostomia, teve uma piora no dia 25 e ela desconfiou de um medicamento que havia sido usado.

No domingo, 27, e na segunda-feira, 28, ela o visitou e disse que ele estava sedado, entubado, mas bem, e com a pressão normal. No entanto, no dia seguinte, a irmã foi informada da morte de José. De acordo com Aparecida, ela foi chamada no hospital e comunicada pelo médico por um assistente social de que ele havia falecido às 20h12 e já tinha sido levado para uma funerária.

No entanto, por volta de 1h, recebeu uma ligação de um funcionário do local. "Ele me ligou e falou: 'Dona Aparecida, a senhora sabe onde é a funerária?'. E eu falei: 'Sei'. Ele disse: 'Vem pra cá imediatamente, seu irmão está vivo, ele não está morto'", contou.

José Ribeiro foi dado como morto e levado para uma funerária Reprodução/Arquivo Pessoal

Em nota enviada ao O DIA, a Secretaria Estadual de Saúde informou que "assim que o Hospital Estadual de Uruaçu tomou conhecimento dos fatos afastou o médico responsável instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido." O texto afirmou ainda que o diretor técnico do hospital foi para Rialma, cidade do paciente, na qual ele está internado em outra unidade de saúde, para prestar assistência ao mesmo e aos familiares.



"A SES-GO lamenta profundamente o ocorrido e informa que a direção do HCN está dando todo o suporte ao paciente e familiares, e tomará todas às medidas cabíveis", finalizou.

A Polícia Civil de Goiás informou que o boletim de ocorrência foi registrado e que o caso é investigado pela delegacia de Uruaçu.