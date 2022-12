Deslizamento na BR-376, no Paraná - Divulgação/CBMSC

Deslizamento na BR-376, no Paraná Divulgação/CBMSC

Publicado 01/12/2022 22:25 | Atualizado 01/12/2022 22:28

Curitiba - Sem localizar novas vítimas, as equipes de resgate conseguiram desobstruir totalmente, nesta quinta-feira, 1º, uma das pistas da BR-376, no Paraná, atingida por um grande deslizamento na segunda-feira, 28. A retirada de terra e lama da outra pista estava avançada no fim da tarde.

Duas pessoas morreram no local, mas pode haver outras vítimas. Na quarta, o Corpo de Bombeiros estimava haver 30 desaparecidos, mas o número vem sendo revisto para baixo, à medida que as buscas avançam.

Em boletim emitido à tarde, o gabinete de crise informou que o corpo da segunda vítima do deslizamento foi encaminhado para a Polícia Científica para passar por perícia. A identidade só será divulgada depois que os familiares fizerem o reconhecimento.

"A estimativa de potenciais vítimas continua reduzida em relação à previsão original. As projeções podem ser alteradas à medida que novas informações vão sendo coletadas. São dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida", disse, em nota.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quase todos os veículos pesados que estavam visíveis no deslizamento já foram removidos. As buscas se concentram agora na massa de terra que passou sobre as pistas e ficou depositada no despenhadeiro.

Apesar do avanço na remoção da massa de terra, ainda não há previsão de reabertura da estrada ao tráfego, o que dependerá da avaliação das condições estruturais das pistas e da estabilidade do que sobrou do barranco.