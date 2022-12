Lula disse que vai ficar bem do problema na garganta - CARL DE SOUZA / AFP

Publicado 02/12/2022 14:14 | Atualizado 02/12/2022 14:30

O presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que fará no sábado, 3, uma "revisão da garganta". No fim de novembro, Lula passou por uma laringoscopia para retirar uma lesão benigna da garganta (leucoplasia).

"Não fiquei um dia sem falar. Por mais que faça esforço não consigo ficar sem falar. Mesmo quando não preciso falar, eu falo", disse o presidente eleito, em tom de brincadeira. E acrescentou: "Vou ficar bem, preciso da minha voz para governar esse país."

Em conversa com a imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Lula disse que falou com sua fonoaudióloga e fez testes por celular.

"Ela disse que minha garganta está melhorando", completou o presidente eleito.