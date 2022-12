Números divulgados pelo ministério não trazem os dados de 13 estados - Daniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/12/2022 19:26

O Brasil registrou 24.227 casos e 35 mortes por covid-19 em 24 horas, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 35,36 milhões de casos e 690.109 óbitos pela doença.

Os números divulgados pelo ministério não trazem os dados de 13 estados: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Piauí, Maranhão e do Tocantins.

Segundo o boletim, 34,26 milhões de pessoas se recuperaram da covid-19, o que representa 97% dos infectados. Há ainda 413.424 casos em acompanhamento, o que dá 1,1% dos casos.

Estados

São Paulo é a unidade da Federação que registra o maior número de casos e de mortes com 6,2 milhões e 176.356, respectivamente. Em seguida, em relação ao maior número de casos, aparece Minas Gerais (3,93 milhões) e Paraná (3,79 milhões). Os menores números de casos foram registrados no Acre (154.671), Roraima (179.519) e Amapá (181.738).

Em relação ao número de mortes, o segundo estado com maior número de óbitos é o Rio de Janeiro (76.143) seguido por Minas Gerais (63.995). Os menores índices estão no Acre (2.032), Amapá (2.165) e Roraima (2.177).

Vacinação

Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 494,33 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Desse total, 181,03 milhões são de primeira dose, 163,5 milhões da segunda dose e 5,02 milhões de dose única.

A dose de reforço foi 101,48 milhões, a segunda dose de reforço foi 38,38 milhões e a dose adicional de 4,91 milhões.