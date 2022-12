Tarcísio descarta Guedes na Fazenda: 'Acho que ele quer descansar' - Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Publicado 07/12/2022 19:40

O governador eleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) descartou a possibilidade de Paulo Guedes assumir como secretário da Fazenda. Segundo ele, o ministro da Economia "quer descansar".



"Provavelmente não. Seria pra mim uma honra, já que ele é um grande formulador. Entendo que o ministro Paulo Guedes se saiu muito bem pelo que o Brasil e o mundo, passou. (...) Seria um luxo ter Paulo Guedes, uma pessoa tão brilhante, mas acho que ele agora quer descansar", afirmou Tarcísio durante Fórum de Investimentos em São Paulo.

Recentemente, Tarcísio convidou Paulo Guedes para ser o secretário da Fazendo de São Paulo, entretanto esteve 'relutando' a participação do próximo governo do estado, conforme divulgado pelo jornal O GLOBO.



Guedes e o governador eleito trabalharam juntos no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), no ministério da Infraestrutura e da Economia, respectivamente.



Tarcísio também anunciou a criação de uma secretaria voltada à parceria de investimentos, liderada pelo ex-diretor da Empresa de Planejamento e Logística do Ministério da Infraestrutura, Rafael Benini.

"A SPI é uma secretaria que a gente vai criar, dedicada à formulação e à estruturação de projetos. Ela vai atuar em parceria com a Secretaria de Negócios Internacionais [...] Nós vamos ter uma postura muito mais agressiva na busca desse capital no exterior, na iniciativa privada", disse.



Freitas fez questão de ressaltar que irá "insistir" na continuidade de projetos que já estão em andamento no estado de São Paulo. Ele citou como exemplo a concessão do porto de Santos, do qual ele espera "sensibilidade" do governo federal.

"Não tem porque adiar processo que está tão adiantado e vai ser transformado", afirmou o governador eleito.



Até esta quarta-feira (7), foram anunciados onze secretários para o estado de São Paulo. Dentre eles, estão O coronel Sérgio Codelo para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Gilberto Kassab (PSD) para o Governo.