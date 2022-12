Ao lado de Lula, Waguinho foi o único prefeito da Baixada Fluminense que assumiu o apoio a Lula na campanha eleitoral - Divulgação

Publicado 07/12/2022 18:18

Brasília - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), foi confirmado na equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Cortejado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Waguinho foi o único prefeito da Baixada Fluminense que embarcou na campanha do petista e foi considerado uma aliança importante no estado do Rio de Janeiro, dominado pelo bolsonarismo.

O nome de Waguinho foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) no dia 1º de dezembro, como integrante da equipe de transição da pasta Cidades, atual Ministério de Desenvolvimento Regional. Durante o segundo turno da campanha eleitoral, Waguinho e sua esposa, a deputada federal Daniela do Waguinho, reforçaram as carreatas de Lula na Baixada Fluminense.



"Agradeço ao presidente Lula por ter nos escolhido e, humildemente, irei acompanhar tudo de perto, dando opiniões e levando a minha experiência de dois mandatos como deputado estadual e de seis anos como prefeito de uma cidade com mais de 600 mil habitantes", destacou Waguinho.



O prefeito de Belford Roxo acredita que o Brasil viverá um novo tempo, respirando ares da democracia que, segundo ele, foi arranhada nos últimos quatro anos sob a gestão de Bolsonaro.



"Conseguiram dividir o país com uma fábrica de fake News e o Brasil parou. Agora é hora de trabalharmos para que tudo volte à normalidade. Tenho certeza que com o presidente Lula o país voltará a crescer e o estado do Rio de Janeiro e Belford Roxo voltarão a ter investimentos do governo federal", finalizou Waguinho.