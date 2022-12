"Terão que fazer muito melhor", diz Ciro Nogueira sobre nova gestão superar Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Publicado 07/12/2022 16:53

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), defendeu nesta terça-feira (7) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "cumpriu a missão". A declaração foi publicada em uma rede social. Líder do Centrão e com grande influência na base governista, Nogueira foi o escolhido para representar o atual governo como coordenador da equipe de transição.



Sem citar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua equipe de transição, Nogueira afirmou que o futuro governo terá que "fazer não pouco, mas muito melhor para superá-lo".



Como mostrou o Estadão, Ciro Nogueira defende que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição retire o Auxílio Brasil - que voltará a se chamar Bolsa Família - por, no máximo, um ano.

O ministro de Bolsonaro considera "correto e republicano" que o Congresso garanta a qualquer governo que programas sociais e o salário mínimo sejam fortalecidos, mas argumenta que as políticas para além de 2023 devem ser discutidas na próxima legislatura, depois da posse dos parlamentares eleitos neste ano.

Ele também defende que a exceção às regras fiscais deve valer "exclusivamente apenas o necessário".