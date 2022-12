Quatro das cinco vítimas eram da mesma família e viajavam juntas de volta para casa - Divulgação/PRE

Publicado 08/12/2022 13:25 | Atualizado 08/12/2022 14:00

Santa Maria do Oeste (PR) - Cinco pessoas morreram em um grave acidente entre carros e caminhão carregado de eucalipto na noite de terça-feira, 6, na PR-456 em Santa Maria do Oeste, região central do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as toras de madeira transportadas pela carreta caíram sobre os veículos. As vítimas tinham entre 24 e 49 anos e estavam nos carros.

O caminhão estava equipado com dois semirreboques, que carregava de toras de eucalipto. Os veículos foram esmagados pela carga. O motorista da carreta foi encaminhado a um hospital da região, com ferimentos leves. Após receber alta, ele se apresentou na delegacia local.



Quatro das cinco vítimas eram da mesma família e viajavam juntas de volta para casa, de acordo com a Polícia Civil. Outro homem morto no acidente estava sozinho em outro carro. As vítimas foram identificadas como Nivo Soltovinski dos Santos, de 49 anos, Elizeu Silveira, de 40 anos, Valdecir Júnior Gonçalves, de 24 anos, Jean Lucas Correa, de 26 anos, e Randersen Gonçalves, de 28 anos.