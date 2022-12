Vanusa Pereira da Silva, de 25 anos, foi encontrada morta dentro de uma geladeira - Reprodução/Redes Sociais

Vanusa Pereira da Silva, de 25 anos, foi encontrada morta dentro de uma geladeiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2022 13:59 | Atualizado 08/12/2022 14:03

O corpo de uma mulher de 25 anos foi encontrado dentro de uma geladeira no início da madrugada desta quarta-feira ,7, na cidade de Janiópolis, no Paraná. A jovem foi identificada como Vanusa Pereira da Silva, de 25 anos. Os suspeitos já foram identificados, mas estão foragidos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados, isolaram o local e chamaram o IML de Campo Mourão para fazer o recolhimento do corpo.

Os autores do crime seriam um homem, que segundo relatos, tinha um relacionamento amoroso com Vanusa e também com uma outra mulher. Na noite de sábado, 4, ele e a outra parceira teriam matado Vanusa e a colocado dentro da geladeira, envolvida em um cobertor, junto com a substância cal virgem, para inibir o mal cheiro.



A polícia foi acionada na terça-feira, 6, pelo irmão da suspeita que, arrependida, confessou o crime ao parente.

Procurada pelo O DIA, a Polícia Civil não deu informações sobre as investigações.

Vanusa foi enterrada nesta quarta-feira, 7, às 17h, no Cemitério Municipal de Janiópolis.