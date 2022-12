Segundo o SAMU, o menino já estava morto havia três horas - Reprodução: redes sociais

Segundo o SAMU, o menino já estava morto havia três horasReprodução: redes sociais

Publicado 08/12/2022 13:03 | Atualizado 08/12/2022 13:04

Um bebê de um ano morreu na quarta-feira, 7, após ser esquecido dentro do carro em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O caso foi registrada como homicídio culposo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem informou que estava levando o menino para a escola, mas que ele teria dormido. Por causa do silêncio, esqueceu de levá-lo e seguiu para o trabalho.



Ao fim do expediente, notou que a bolsa do filho estava no carro e ligou para instituição de ensino, que confirmou que o menino não estava no colégio.

Em seguida, ele destravou o banco, viu a vítima caída no assoalho do carro, momento em que perdeu o controle do veículo, bateu em um lixeira e pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe constatou que o menino já estava morto havia três horas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) e o caso foi registrado como homicídio culposo na Central de Flagrantes.