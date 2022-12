Morre Leno Azevedo, da dupla com Lilian, sucesso da Jovem Guarda - Reprodução

Publicado 08/12/2022 21:48

Rio - O cantor Gileno Osório Wanderley de Azevedo, mais conhecido como Leno Azevedo, morreu nesta quinta-feira, aos 73 anos de idade, em Natal, no Rio Grande do Norte. O artista ficou conhecido pelo sucesso nos tempos da Jovem Guarda, quando formou a dupla Leno e Lilian, com Lílian Knapp, além de integrar o grupo Renato e Seus Blue Caps. A informação foi divulgada pelo jornal 'O Globo'.

A notícia foi lamentada por Lílian em postagem no Instagram: "Que Deus te receba no Paraíso e conforte sua família e amigos", escreveu a cantora, na legenda de uma sequência de fotos com o ex-parceiro. O produtor musical Renato Fróes também se despediu do cantor em publicação no Facebook: "Nesses quase 30 anos, nossos contatos foram sempre homeopáticos, mas sempre regidos pelo respeito ao trabalho do outro e pelo bom humor. Pegue sua Apollo na esquina e saia viajando por aí, seu Johnny McCartney".

Leno estreou a dupla com Lilian em 1966, quando foi lançado o álbum que trouxe os sucessos "Pobre menina", "Eu não sabia que você existia" e "Devolva-me". Dois anos depois, a parceria chegou ao fim e os artistas seguiram caminhos diferentes.

Em 1968, o compositor e guitarrista lançou o álbum "Leno" e, depois, se juntou ao grupo Renato e Seus Blue Caps, de Renato Barros, para quem Leno já havia escrito algumas canções. Como cantor solo, gravou o primeiro disco em oito canais do Brasil, o "Vida e Morte de Johnny McCartney", tendo colaborações de Raul Seixas e Arnaldo Brandão na produção e nas letras das canções que compõem o álbum.