Prisão aconteceu na Bahia, nesta quinta-feira, 8Divulgação/Polícia Civil

Publicado 10/12/2022 12:06

Uma mulher foi presa suspeita de prostituir as três filhas, em Mairi, no norte da Bahia. A prisão aconteceu nesta quinta-feira, 8. De acordo com a Polícia Civil, as jovens, de 15, 20 e 21 anos eram prostituídas a mando da mãe desde 2010, quando todas ainda eram menores.



O delegado do caso, Paulo Victor Muniz, explicou como funcionava a aliciação das meninas. "Conforme a investigação, a mulher cobrava dinheiro de homens maiores, em sua maioria idosos, em troca de sexo com as filhas ou de práticas libidinosas diversas", declarou.



Após denúncia, foi solicitado o mandado de prisão, que foi atendido pelo Poder Judiciário.

A mulher, que segue na unidade policial custodiada à disposição da Justiça, responde pelo crime de favorecimento da prostituição.