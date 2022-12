Próximo comandante-geral do Exército será o general Júlio César Arruda - Reprodução/Internet

Próximo comandante-geral do Exército será o general Júlio César ArrudaReprodução/Internet

Publicado 10/12/2022 11:36

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto ao futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, anunciado nesta sexta-feira , 9, definiu os novos comandantes das Forças Armadas. O anúncio foi feito por Múcio.

O próximo comandante-geral do Exército será o general Júlio César Arruda. No comando da Força Aérea Brasileira (FAB), terá o brigadeiro Marcelo Damasceno. Ambos eram os mais antigos do grupo. Na Marinha, foi indicado o almirante Marcos Olsen para o comando-geral.

Múcio seguiu o critério de antiguidade no Exército e na Aeronáutica, mas fez a mudança na Marinha porque tinha dois postos relevantes a indicar na Força Naval.



O mais antigo, almirante Aguiar Freire, que era cotado para a posição, será o próximo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), um cargo importante na estrutura do Ministério da Defesa. O trabalho é feito diretamente com Múcio e ele fará a ligação entre os comandos nas operações comuns às três forças.

Exército



Arruda já atuou como comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e como chefe do Comando Militar do Leste, que engloba Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Conhecido pela liderança e perfil conciliador, o general Arruda já liderou 46 mil homens em mais de 100 unidades nos três estados. Arruda recebeu o posto no CM do Leste em abril de 2019, quando o general Walter Braga Netto, vice de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, deixou o cargo.



O general ainda possui doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado, com ênfase em Engenharia e Operações Especiais, e exerceu a função de assessor militar do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).



Marinha

O Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen ingressou na Marinha do Brasil em 1979 e, após ter concluído o curso da Escola Naval, foi declarado Guarda-Marinha em 14 de dezembro de 1982.



Ao longo de sua carreira, participou de diversas comissões, como Gabinete do Comandante da Marinha (Assessor Parlamentar); Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa – EUA; e Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (Chefe de Gabinete).



Ele foi promovido ao posto de Contra-Almirante em 25 de novembro de 2011 e ocupou, desde então, como Oficial General, diferentes cargos, inclusive como Comandante de Operações Navais.



Aeronáutica



Damasceno já atuou como secretário do Ministro da Aeronáutica, comandante do Grupo de Transporte Especial - que realizam os transportes presidenciais e de outras autoridades - e da Base Aérea de Brasília. O brigadeiro é formado em Administração de empresas e tem cursos nas áreas de política e estratégia espacial.

Estado-Maior

Em dezembro de 2021, Freire assumiu o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (Cema) e permanece no cargo desde então. Ele foi declarado Guarda-Marinha em 1981.