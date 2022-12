Recém-formado em medicina morre após cair de parapeito de prédio durante festa da Copa em MG - Reprodução/Rede Sociais

Publicado 10/12/2022 19:13 | Atualizado 10/12/2022 19:22

Um jovem de apenas 23 anos morreu ao cair do último andar de um prédio durante uma festa da Copa do Mundo na noite desta sexta-feira (9) no município de Pouso Alegre (MG).



O Corpo de Bombeiros informou que Samuel Marcaccini Ribeiro recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital de Pouso Alegre. Ele apresentava ferimentos graves e veio a óbito.

Testemunhas disseram que o jovem celebrava com amigos os jogos da Copa. Ele teria se apoiado no parapeito para tirar uma foto e caiu.

Samuel Marcaccini Ribeiro havia acabado de se formar em medicina. A Univas, universidade onde Samuel concluiu o curso, emitiu nota de pesar lamentando a morte do rapaz.

Nota de Pesar - Univas Reprodução

O corpo foi sepultado durante a tarde no Cemitério Municipal de Pouso Alegre.