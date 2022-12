Homem tentou socorrer vítimas, foi atingido pela corrente elétrica e precisou ser levado ao hospital - Divulgação/Breno Esaki/Agência Saúde DF

Publicado 10/12/2022 15:05

Ceilândia (DF) - Dois adolescentes e uma criança de 5 anos morreram, na noite desta sexta-feira, 9, após um fio de alta tensão cair em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma chuva forte atingia o local no momento do acidente, quando a fiação despencou em direção aos pedestres e a um carro.

A tragédia aconteceu na QNP 24, nas proximidades do terminal rodoviário P Sul. Entre as vítimas estão duas meninas e um rapaz. De acordo com testemunhas, assim que o fio caiu, elas foram ao chão.

Um morador da região que é eletricista afastou o menino da fiação com uma madeira, na tentativa de socorrê-lo até a corporação prestar a devida assistência. No momento em que os bombeiros chegaram, pediram à Neoenergia, empresa que administra a rede elétrica, para desativar a fiação.

Após o desligamento, foram realizadas manobras de reanimação no adolescente, mas, após 50 minutos de esforços, foi declarado o óbito. Também foi constatada a morte das duas meninas, que estavam sem sinais vitais ou consciência e gravemente feridas.

O motorista do veículo atingido teria saído do carro para prestar socorro, mas também foi afetado pela corrente elétrica. Ele foi levado consciente ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ainda não há novas informações sobre o estado de saúde do motorista, que estava estável quando foi encaminhado ao hospital para passar por uma avaliação médica. As filhas do homem, que permaneceram no carro, foram resgatadas ilesas pelo Corpo de Bombeiros.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Procurada pelo DIA, a Neoenergia não retornou o contato até a publicação desta reportagem.