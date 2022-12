Questionado sobre a abordagem pelos policiais, técnico alegou que só tocou na jovem para aplicar a medicação - Divulgação/PMMG

Questionado sobre a abordagem pelos policiais, técnico alegou que só tocou na jovem para aplicar a medicaçãoDivulgação/PMMG

Publicado 10/12/2022 11:34 | Atualizado 10/12/2022 11:36

Montes Claros (MG) - Um técnico de enfermagem, de 42 anos, foi preso na última quinta-feira, 8, por suspeita de importunar sexualmente uma paciente com covid-19 em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. O crime aconteceu dentro do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 24 anos, foi ao hospital com sintomas da doença, incluindo falta de ar. Ela foi consultada e encaminhada à uma sala para receber medicação na veia, onde foi recebida pelo técnico de enfermagem.

Durante o atendimento, o homem começou a fazer perguntas pessoais à paciente, questionando-a sobre estado civil e se tinha filhos. Ele chegou a encostar na perna da mulher e pedir seu número de telefone. Apreensiva, a vítima deu o contato para conseguir sair da situação. O técnico afirmou que costumava mandar vídeos íntimos para ex-namoradas.

Na tentativa de impedir que alguém visualizasse a cena, o homem se posicionou em frente à janela do consultório. A corporação teve acesso às mensagens enviadas pelo técnico, que pedia para a paciente salvar o contato, estimava melhoras e se colocava à disposição para caso ela precisasse.

Questionado sobre a abordagem pelos policiais, o homem disse que só encostou na jovem para aplicar a medicação. Ele reconheceu que enviou a mensagem, mas alegou que seria apenas para enviar apoio à jovem. O técnico foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão efetuada.