Lula deve dividir Ministério do Trabalho e da Previdência em doisEVARISTO SA / AFP

Publicado 10/12/2022 16:21

A divisão do Ministério do Trabalho e Previdência em dois é dada como certa pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.



A equipe de transição conta com grupos de trabalho separados para Trabalho e Previdência, e conduzem estudos para as áreas seguindo a lógica de que haverá também ministérios separados.



Segundo o colunista, integrantes das duas áreas temáticas confirmaram que a decisão de separar os ministérios já foi tomada por Lula.

Nesta semana, o presidente eleito anunciou que o Ministério da Economia será dividido em três durante sua gestão. Serão recriados os ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), da Fazenda, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).