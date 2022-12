Casal bolsonarista adia lua de mel pelo quartel e afirma 'Não arredamos o pé' - Reprodução/Twitter

Casal bolsonarista adia lua de mel pelo quartel e afirma 'Não arredamos o pé'Reprodução/Twitter

Publicado 10/12/2022 17:23

Noivos há uma década, o casal bolsonarista Rodrigo Tramontim, de 40 anos, e Jesarela Carvalho, de 29 anos, oficializaram o casamento em frente a um quartel do Exército em Ponta Grossa, a 116 km de Curitiba. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (8) e rapidamente viralizou por ter ocorrido em meio ao ato antidemocrático que ocorre na cidade contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não vamos arredar o pé, somente após terminar tudo isso. A lua de mel a gente vê depois. Estamos em outra missão neste momento. A gente tem planejado ir para Gramado. Se der tudo certo após isso, vamos para lá. Por enquanto está adiado", contou Rodrigo, empresário do ramo de segurança privada.

Rodrigo e Jesarela contam que o casamento foi presente dos demais manifestantes que estão acampados na praça. Eles planejavam há cerca de um ano casar em dezembro de 2022. A intenção era ir a um cartório, sem festa.

"O nosso casamento estava para dezembro, mas por conta de toda essa situação, cancelamos. Era pra ser apenas no cartório e sem festa. Mas o pessoal da manifestação nos presenteou."

O casal diz que fica 24 horas em frente ao Exército, deixando o lugar "apenas para tomar banho" onde moram. Eles saíram do ato por algumas horas na quarta-feira somente para se arrumarem para a festa.

Eles têm dois filhos, uma menina de 7 e um garoto de 4 anos, que passaram a morar com os avós maternos depois que os pais decidiram acampar em frente ao Exército. No retorno à praça, Rodrigo e Jesarela foram recebidos com a cerimônia já preparada.

"Numa conversa, surgiu o primeiro presente que foram as alianças e depois disso todos os demais começaram a querer participar e ajudar de alguma maneira. Alguns com carneiro, leitão, costela, outros deram arroz, maionese, salada, refrigerante e ornamentação. Cada um dos manifestantes participou de alguma forma", descreveu Jesarela.

Eles calculam que a cerimônia teve entre "400 a 500 pessoas", entre manifestantes, amigos, família e curiosos que passavam pelo local, que fica no Centro de Ponta Grossa.

O casal diz que defende "a parte conservadora" do bolsonarismo e princípios cristãos. Ambos se conheceram na igreja.

"Sabemos dos comentários contrários, mas nossa alegria e paz nesse momento não nos permitem ser abalados por eles", afirma Jesarela.

"Procuramos nem ler as críticas. Elas não nos abatem e são muito pequenas perto da emoção que sentimos. Nada abate e não vai abater devido a nossa história", concluiu Rodrigo.

*Com informações do Uol