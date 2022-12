Haddad e Lira se encontram e discutem situação orçamentária - Daniel Ramalho/AFP e Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Publicado 10/12/2022 20:24 | Atualizado 10/12/2022 20:25

Antes do anúncio oficial como Ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad se encontrou com presidente da Câmara Arthur Lira (PP) e junto à equipe que integra o Comitê de Transição . Segundo Haddad, o principal assunto foi a aproximação entre os poderes na próxima gestão.

O encontro ocorreu anteriormente ao anúncio dos cinco primeiros ministros do futuro governo Lula. Os assuntos, foram para “esclarecer a situação encontrada” do país os “furos de orçamento".

A conversa foi marcada na casa de um amigo em comum dos líderes políticos. Haddad também participou de reunião com o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).