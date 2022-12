Desde a derrota nas eleições para Lula, Bolsonaro se pronunciou apenas duas vezes e diminuiu o engajamento nas redes sociais - AFP

Publicado 08/12/2022 13:44 | Atualizado 08/12/2022 14:01

Pirassununga (SP) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) completou mais uma agenda sem discursar, na manhã desta quinta-feira (8), em cerimônia militar na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. O evento durou cerca de 1h15 e, segundo agenda presidencial, às 12h50 ele retornará para Brasília, com previsão de chegada às 13h55.

Ao chegar, o presidente foi ovacionado por apoiadores no local sob gritos de "mito". Após desfilar, Bolsonaro parou rapidamente para cumprimentos. Recluso desde a derrota na disputa eleitoral para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual chefe do Executivo tem escolhido eventos militares para aparecer, de forma tímida.

O silêncio do presidente, contudo, ocorre a contragosto de aliados, que insistem para que ele se dirija à base aliada que ainda contraria o resultado das eleições. Aliados desejam que Bolsonaro se transforme em um líder de oposição de extrema-direita, mas questionam sua real disponibilidade diante da paralisia atual do chefe do Executivo.