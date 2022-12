Andrei Augusto Passos Rodrigues foi confirmado como o novo diretor-geral da Polícia Federal - Reprodução

Publicado 09/12/2022 13:07

Brasília - Andrei Augusto Passos Rodrigues será o diretor-geral da Polícia Federal no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apontado como favorito para assumir o cargo, o delegado teve o nome confirmado pelo novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino na manhã desta sexta-feira, 9.

Lula ainda anunciou mais quatro ministros: Fernando Haddad (PT) para a Fazenda, José Múcio Monteiro para Justiça, Rui Costa (PT) para Casa Civil, Mauro Vieira para o Ministério das Relações Exteriores e prometeu mais uma leva com até o dobro de nomes na próxima semana.

Coordenador da equipe de segurança de Lula durante a campanha eleitoral, Passos é o responsável pelo esquema de segurança da posse do presidente eleito no dia 1º de janeiro. Após críticas de interferência na gestão da corporação no governo de Jair Bolsonaro (PL), Passos chega para pacificar harmonizar o clima na cúpula da PF, mesmo após comprar 'brigas' pelo reajuste salarial de agentes e pedidos de instauração de inquéritos pela PF com base em ameaças feitas contra Lula nas redes sociais.



Questionado sobre a escolha do nome, Flávio Dino destacou a experiência de Rodrigues no contato com Estados e municípios por ter sido secretário de segurança de grandes eventos durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.



"Levamos em conta a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, a sua experiência comprovada inclusive na Amazônia brasileira, uma área estratégica para esse governo. Ele já demonstrou a capacidade de liderar contingentes e fazer com que disciplina e hierarquia voltem como valores fundantes da PF", completou o futuro ministro.