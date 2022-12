Roberto Jefferson vira réu por tentativa de homicídio contra policiais federais - Reprodução/TV Globo

O ex-deputado Roberto Jefferson virou réu por tentativa de homicídio após a Justiça Federal aceitar a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) nesta sexta-feira, 9. O político responderá ao ataque que ele promoveu contra policiais federais que foram prendê-lo e por outros crimes cometidos naquele dia.

À época, os agentes foram cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, na casa de Jefferson em Comendador Levy Gasparian, na Região Serrana do Rio.



A decisão é da juíza Abby Ilharco Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios. "(...) Houve por parte do investigado ao menos a assunção do risco de resultado(s) morte, caracterizando-se assim a modalidade dolosa para fins de delimitação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri", disse.



De acordo com a magistrada, "(...) indicativos suficientes de autoria emergem da situação de flagrância, narrada nos depoimentos dos policiais federais que efetivaram as diligências, além da manifestação do próprio acusado em sede inquisitorial."



Roberto Jefferson irá responder por quatro tentativas de homicídio, crime de resistência qualificada, crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munição de uso permitido e restrito (dois crimes condensados em um só) e posse de três granadas adulteradas.

O caso aconteceu no dia 23 de outubro. Na ocasião, Jefferson recebeu os policiais com granadas e relatou em depoimento ter dado mais de 50 tiros de fuzil na direção dos agentes.