Casal alugou imóvel para preparar e estocar entorpecente - Divulgação/PF

Publicado 11/12/2022 13:05 | Atualizado 11/12/2022 13:08

Serra (ES) – A Polícia Federal prendeu, no último sábado (10), um casal que armazenava 785 kg de cocaína em uma casa localizada no município de Serra, no Espírito Santo. O homem de 54 anos e a mulher, 34, vinham sendo investigados pela corporação. Eles pretendiam levar a droga para a Europa em navios.

Segundo a PF, o casal alugou o imóvel para a preparação e estocagem do entorpecente, que seria escondido em compartimentos sob cascos de navios, conhecidos como “Sea Chest”. Os cargueiros escolhidos aportariam no Espírito Santo e seguiriam em direção ao continente europeu. Não estava previsto pelas rotas que as embarcações parariam em outros portos do Brasil.



Os agentes acompanharam o deslocamento dos traficantes para Vitória, capital do estado, e passaram a verificar a situação até a chegada ao Rio de Janeiro. A corporação identificou o casal e o local em que se estabeleceram, onde encontraram 23 pacotes com aproximadamente 35 kg de cocaína cada um. Ao todo, a droga totaliza 785 kg.

O entorpecente foi apreendido, levado para pesagem oficial e confecção dos laudos periciais necessários. O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça. A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos.