Lula se reúne com relator do orçamento no Senado antes da diplomaçãoEVARISTO SA / AFP - EVARISTO SA / AFP

Publicado 11/12/2022 20:51

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste domingo (11) de um encontro com relator do orçamento no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI) e tratou sobre o orçamento do próximo ano, além da composição do ministérios.



A reunião aconteceu um dia antes da cerimômia de diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . A cerimônia habilitará Lula e seu vice na chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), para o terceiro mantado do líder petista.

Lula estava acompanhado de Geraldo Alckmin e do futuros ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil), além da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann e do ex-ministro Aloizio Mercadante .



Os nomes dos futuros ministros ainda não anunciados devem ser divulgados amanhã (12). O próximo passo do futuro governo é a discussão da PEC da transição, que entra na pauta de votação da Câmara dos Deputados já na quarta-feira (14).

Na próxima semana, a Câmara dos Deputados votará a PEC da Transição , proposta de emenda à Constituição (PEC) que retira do teto de gastos os valores utilizados no Bolsa Família .



A PEC da Transição já tramitou nas comissões da Casa e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), além do plenário do Senado Federal.