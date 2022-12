Tarcísio anuncia ex-assessor de Guedes para Secretaria da Fazenda - Reprodução

Publicado 13/12/2022 16:21

O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou Samuel Kinoshita, ex-assessor especial do Ministério da Economia na gestão Paulo Guedes, como secretário da Fazenda de São Paulo. Ele coordenou o plano de governo de Tarcísio e já cuida das discussões sobre orçamento na equipe de transição.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que Kinoshita era o favorito para assumir a pasta. O ex-assessor foi destacado no eixo de desenvolvimento e finanças da transição para dialogar com a área de orçamento do Estado. Tarcísio anunciou que a secretaria da Fazenda vai abranger também o Planejamento.

Além de Kinoshita, o governador eleito nomeou Wagner Rosário para a Controladoria-geral do Estado e a recondução de Henguel Pereira como secretário-chefe da Casa Militar.

Também foram anunciados Cássio de Araújo de Freitas como comandante-geral da Polícia Militar do Estado, o atual delegado-geral da Polícia Civil Osvaldo Nico Gonçalves a secretário-adjunto da Segurança Pública. Já o atual diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), Artur José Dian, vai ocupar o atual cargo de Nico, de delegado-geral, na futura gestão paulista.

A chegada de Kinoshita confirma a influência de nomes vinculados a Guedes no secretariado paulista. Além dele, o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, e o secretário de Comércio Exterior Lucas Ferraz também vão assumir secretarias no governo Tarcísio. O governo de transição conta com a coordenação de Guilherme Afif Domingos.

Como adiantou o Broadcast, Nico e Dian foram indicações de Derrite. Nico foi responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e assumiu o cargo de delegado-geral a convite do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A promoção de Nico a número 2 do futuro secretário é considerada uma forma de contornar resistências, já que a vinculação de Derrite à Polícia Militar poderia gerar atritos com policiais civis.