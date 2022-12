Jornalista Voltaire Porto é encontrado morto em sua casa, em Porto Alegre, na terça-feira - Reprodução Internet

Jornalista Voltaire Porto é encontrado morto em sua casa, em Porto Alegre, na terça-feiraReprodução Internet

Publicado 14/12/2022 07:28 | Atualizado 14/12/2022 07:33

Rio - O apresentador Voltaire Porto, de 47 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Porto Alegre, na noite desta terça-feira. O jornalista já apresentou o "Cidade Alerta" do Rio Grande do Sul, na Record, e atualmente trabalhava como apresentador da Rádio Guaíba, que confirmou o óbito. O jornalista deixa mulher e três filhos.

Voltaire tinha mais de 20 anos de experiência em rádio e TV. O apresentador ficou conhecido como apresentador do "Cidade Alerta" no Rio Grande do Sul. De com o SBT, a polícia investiga o caso e trabalha com a possibilidade de suicídio.

"O jornalista Voltaire Porto, apresentador da Rádio Guaíba e ex-apresentador da Record TV no Rio Grande do Sul foi encontrado morto em sua casa, na Zona Norte de Porto Alegre, no começo da noite desta terça-feira. A polícia investiga suicídio", publicou o perfil da emissora.

LUTO | O jornalista Voltaire Porto, apresentador da Rádio Guaíba e ex-apresentador da Record TV no Rio Grande do Sul, foi encontrado morto em sua casa, na Zona Norte de Porto Alegre, no começo da noite desta terça-feira. A polícia investiga suicídio.



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/yVFkPU1C5Y — SBT RS (@sbtrs) December 14, 2022

A Rádio Guaíba divulgou um comunicado lamentando a morte de seu funcionário. "A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira. Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor", diz a nota.