Mega-senaRafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

Publicado 14/12/2022 22:49 | Atualizado 14/12/2022 22:55

São Paulo - Um apostador de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ganhou sozinho o prêmio de R$135 milhões da Mega-Sena, o terceiro maior de 2022. A aposta foi feita pela internet. Já o sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (14), em São Paulo.

Confira os números sorteados:

09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30

O próximo concurso da Mega-Sena acontece no sábado (17), às 20h. O prêmio previsto para apostas vencedoras é de R$ 3 milhões. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.

Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.