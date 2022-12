Ministro Bruno Dantas, empossado novo presidente do TCU - Reprodução

Ministro Bruno Dantas, empossado novo presidente do TCUReprodução

Publicado 14/12/2022 11:31 | Atualizado 14/12/2022 11:42

O ministro Bruno Dantas tomou posse nesta quarta-feira, 14, como novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Eleito oficialmente para o cargo na quarta-feira, 7, Dantas estava à frente da Corte de Contas interinamente desde o mês de julho, em razão da aposentadoria da ministra Ana Arraes. O ministro Vital do Rêgo assumiu a vice-presidência da Casa e acumulará também a função de corregedor.



A cerimônia, realizada na sede do TCU em Brasília, contou com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), ex-presidente José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP) e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber.

Também marcaram presença os ministros do STF Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luís Roberto Barraso. Além dos futuros ministros do novo governo Rui Costa e Flávio Dino. Os senadores Huberto Costa (PT) e Jaques Wagner (PT). O ministro da Economia Paulo Guedes, o ministro das Relações Exteriores Carlos França e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convidado, mas não compareceu no evento.

Dantas exercerá a Presidência do TCU durante o ano de 2023, assim como o vice-presidente, ministro Vital do Rêgo. O exercício do mandato de ambos os cargos terá início a partir do dia 1º de janeiro, com a possibilidade de reeleição por igual período.

Durante a cerimônia de posse, o ministro Antonio Anastasia, falando em nome do tribunal, afirmou que o atual momento é de retomar o diálogo entre os poderes. "O estado de tensão entre os poderes constituídos não é receita para a civilidade. Ao contrário, temos então a oportunidade de virar a página, de retomar o diálogo entre os poderes e o papel do TCU será importante para manutenção da civilidade institucional do país", disse.



Formado em Direito, Bruno Dantas foi indicado pelo Plenário do Senado Federal, em 2014, para assumir o cargo de ministro do TCU. Antes de iniciar sua trajetória no tribunal, compôs o Conselho Nacional de Justiça (biênio 2011/2013) e o Conselho Nacional do Ministério Público (biênio 2009/2011).

*Com informações do Estadão Conteúdo