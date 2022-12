Momento em que o criminoso foi preso por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Maringá no Paraná. - Reprodução/Twitter

Momento em que o criminoso foi preso por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Maringá no Paraná. Reprodução/Twitter

Publicado 15/12/2022 15:34

Um homem de 68 anos que trabalha como Papai Noel é suspeito de estuprar a própria neta, uma adolescente de 16 anos portadora de necessidades especiais. O criminoso foi preso e autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável nesta quarta-feira, 14, por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Maringá no Paraná.

De acordo com o delegado plantonista Luiz Alves, a menor relatou os abusos a uma tia, mas as provas principais estão no aparelho celular do idoso, onde foram encontradas fotos que mostram ele abusando da vítima.

O Conselho Tutelar foi acionado e o caso também é acompanhado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).



Ainda segundo o delegado, o idoso teria confessou o crime e disse ainda que era assediado pela vítima. Ao tomar conhecimento do fato, o pai da adolescente que é filho do suspeito, ficou apavorado.

A menor relatou ao pai e familiares que o avô desferia diversas ameaças de morte se ela o denunciasse.