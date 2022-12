Procuradoria Regional Eleitoral nega contas de Tarcísio de Freitas e pede multa de R$ 20 milhões - Reprodução

Procuradoria Regional Eleitoral nega contas de Tarcísio de Freitas e pede multa de R$ 20 milhõesReprodução

Publicado 15/12/2022 20:31

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo rejeitou as contas de campanha do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos). A PRE enviou o pedido de desaprovação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e ainda solicitam uma multa de R$ 20,1 milhões ao ex-ministro da Infraestrutura.



Segundo os técnicos da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias do TRE, foram encontradas irregularidades na maior prestadora de serviços da campanha de Tarcísio, a agência de comunicação Beacon.

A Beacon contribuiu com 66% do total de despesas da candidatura de Tarcísio, totalizando R$ 24,3 milhões recebidos pela campanha. O pedido indica que houve a subcontratação de empresas pela agência e a ausência de contratos para justificar serviços prestados.



Ainda, foram encontradas irregularidades nas doações de pessoas físicas supostamente ligadas a empresas que mantêm contratos com o governo do Estado, no valor de R$ 62 mil.



"A ausência de declaração de despesas é considerada inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas", diz a parte técnica do TRE.



Com base nos aspectos apresentados pelo TRE, a Procuradoria Regional Eleitoral opta pela "desaprovação das contas do requerente, bem como pela aplicação das sanções correspondentes".

Em nota, a assessoria do governador eleito informou que encaminhou todos os contratos e comprovantes de pagamento ao processo. "Todos estes temas foram esclarecidos e submetidos ao relator para apreciação, conforme os ditames da Justiça Eleitoral", declarou.