'Harley Mito' chegou a subir a rampa do Palácio em março deste anoReprodução

Publicado 16/12/2022 18:47

Uma escultura de motocicleta feita em madeira foi retirada do Palácio do Planalto e colocada por funcionários em um caminhão de mudanças, nesta sexta-feira, 16. Conhecida como "Harley Mito", o item foi um presente dado por um apoiador ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).



A "Harley Mito" chegou a subir a rampa do Palácio em março deste ano. O presidente também já foi presenteado com uma escultura de madeira de si mesmo.

Faltando pouco mais de duas semanas para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caminhões de mudança têm sido vistos circulando pelo Palácio do Alvorada , residência oficial do atual mandatário, e no Palácio do Planalto, de onde o presidente despacha.