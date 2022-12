Suplicou para não morrer e sobreviveu após receber um tiro no peito de um policial militar - Reprodução

Publicado 18/12/2022 10:56 | Atualizado 18/12/2022 11:51

Guarujá - "Morre na moral aí". A frase dita pelo cabo da Polícia Militar Diego Nascimento de Souza antes de atirar no peito de um suspeito de assalto, rendido e desarmado, choca pelo sarcasmo e frieza do agente. Trecho inédito de vídeo obtido pelo 'g1' mostra o policial debochando da situação. Diego é um dos quatro PMs de Guarujá, no litoral de São Paulo, afastados após a morte de outro suspeito desarmado. O caso aconteceu em julho.

Vitor Hugo Paixão Coutinho, de 19 anos, suplicou para não morrer e sobreviveu ao tiro no peito. No áudio, captado pela câmera do uniforme de um dos policiais, é possível escutar o pedido do suspeito para ser levado ao hospital e escuta a seguinte frase: "Morre na moral aí".



Os quatro policiais tiveram a prisão preventiva determinada pela Justiça, acusados da morte de um homem já rendido e apontado como comparsa do suspeito que sobreviveu a um assalto em uma residência em Bertioga. A defesa do PM Diego Nascimento ainda não se manifestou.

Entenda o caso:

Suspeitos de invadirem e roubarem uma casa e um carro em Bertioga, no litoral de São Paulo, três homens foram perseguidos por policiais. No alerta do crime, os agentes foram informados que o trio estaria armado. A investigação, no entanto, apontou que se tratava de uma réplica.

Após abandonarem o veículo numa rodovia de Guarujá. Durante a fuga a pé, um homem foi preso, Everton de Jesus Oliveira. Desarmado, Kaique de Souza Passos foi executado com sete tiros. Vitor Paixão foi baleado três vezes, mas sobreviveu. Dez dias depois do ocorrido, em 25 de junho, o Ministério Público de São Paulo arquivou o processo por considerar que eles agiram em legítima defesa, mas o caso teve uma reviravolta após a investigação da Corregedoria da Polícia Militar.

Com base nas imagens das câmeras, encontrou uma série de ilegalidades cometidas pelos quatro policiais, como obstrução das lentes das câmeras e simulação de agressões cometidas por um dos suspeitos.