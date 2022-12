Corpo de Bombeiros socorre feridos após raio atingir manifestação bolsonarista em Brasília - Reprodução / Redes Sociais

Corpo de Bombeiros socorre feridos após raio atingir manifestação bolsonarista em BrasíliaReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/12/2022 19:01 | Atualizado 18/12/2022 22:03

Brasília – Quatro pessoas ficaram feridas neste domingo (18) devido a um raio que atingiu uma manifestação bolsonarista na Praça dos Cristais, localizada em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. As informações são da CNN Brasil.

Três viaturas e 11 militares do Corpo de Bombeiros foram deslocados ao local para ajudar os feridos, que estavam em uma tenda. Uma das vítimas, uma mulher de 45 anos, teve dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. Ela foi socorrida para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) e, após o resgate, estava "consciente, orientada e estável".

Segundo o Estadão, as outras três vítimas não precisaram ser levadas a uma unidade de saúde.

Manifestações bolsonaristas acontecem em frente ao Quartel-General do Exército desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, passaram a acampar no local e pedem que os militares interfiram no processo democrático.