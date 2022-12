EcoRioMinas orienta motorista a, antes de viajar, realizar manutenção do veículo - EcoRioMinas/Divulgação

Publicado 19/12/2022 12:17

Com a proximidade das festas de fim de ano e do período de férias, muita gente já está pensando em pegar a estrada com a família. A EcoRioMinas, concessionária que administra a rodovia Rio-Valadares, alerta para a importância de incluir no planejamento da viagem a revisão do veículo e de seguir as regras de segurança viária durante todo o percurso. Levantamento realizado pela concessionária revela que a maior parte dos atendimentos mecânicos feita pela empresa poderia ter sido evitada com medidas preventivas simples.



Desde 22 de setembro, quando a EcoRioMinas assumiu a concessão, até 14 de dezembro, foram feitos 5.545 atendimentos mecânicos no trecho da BR-116 que se estende do município de Duque de Caxias a Sapucaia, indo até a divisa com Minas Gerais, próximo de Além Paraíba. As principais ocorrências foram pane mecânica, com mais de 4 mil casos, a maioria ocasionado, por exemplo, por falta de óleo ou pelo rompimento da correia do motor, além de 772 atendimentos de pneu furado, 284 de pane seca, 214 de pane elétrica e 124 de superaquecimento do veículo.



Além de causar transtornos ao longo do trajeto, essas situações podem gerar acidentes. Por isso, antes de viajar, o motorista deve levar o veículo para uma revisão preventiva, quando serão verificadas as condições do freio, da mangueira do radiador e dos faróis, entre outros itens de segurança. Importante não esquecer de calibrar o estepe.



Manutenção do carro feita é hora de pegar a estrada. A EcoRioMinas recomenda redobrar a atenção no trânsito. “É importante que cada motorista faça a sua parte. Durante o trajeto, evite ultrapassagens e manobras arriscadas, dirija com prudência para chegar bem ao destino. Atitudes simples como essas salvam vidas”, diz Sandro Roberto de Mattos, gerente de Atendimento ao Usuário da EcoRioMinas.



Confira outras orientações para uma viagem segura:



- Todos os ocupantes do veículo devem usar cinto de segurança;



- Mantenha uma distância segura em relação aos demais veículos;



- Respeite os limites de velocidade e a sinalização da rodovia;



- Não fale ou digite no celular enquanto estiver ao volante;



- Motociclistas devem usar capacete e demais equipamentos de segurança;



- Não consuma bebida alcoólica antes de dirigir;



- Se estiver chovendo ou com neblina, reduza a velocidade;



- Use farol baixo durante o dia em pista simples, ou seja, em pista de mão dupla;



- Sinalize antes de trocar de pista ou realizar alguma ação;



- Transporte as crianças pequenas em assentos especiais indicados para a idade delas.



Operação na Rio-Valadares